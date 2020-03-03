03 Mart 2020, Salı

FENERBAHÇE

Antalya’dan tepki

Antalya’dan tepki
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 03.03.2020

F.Bahçe’yle berabere kalan Antalyaspor’da tepkiler dinmiyor. Basın Sözcüsü Murat Süğlün, “Maçın 5 dakika uzaması saçmaydı. Uzatmaya 1,5 dakika eklenmesi de manidar" dedi.

F.Bahçe'yle berabere kalan Antalyaspor'da tepkiler dinmiyor. Basın Sözcüsü Murat Süğlün, "Maçın 5 dakika uzaması saçmaydı. Uzatmaya 1,5 dakika eklenmesi de manidar. Hak ettiğimiz 3 puanın 2 puanını bıraktık" ifadelerini kullandı.
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