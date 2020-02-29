29 Şubat 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Recep Karatepe'ye emanet

F.Bahçe'de bir ilk! Antalyaspor maçında...
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 29.02.2020 Giriş Tarihi: 29.02.2020

'in 24. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi sarı lacivertli ekipte bir ilk yaşanacak. ve ikilisinin yokluğunda takımın başında olacak.

Fenerbaçe' nin bugün Fraport TAV ile oynayacağı maçta bir ilk yaşanacak. Geçen hafta derbisinde kırmızı kart gören teknik direktör ile sportmenliğe aykırı harekette bulunduğu gerekçesiyle 1 maç ceza verilen ve cezası tarafından onanan yardımcı antrenör sahaya çıkamayacak. Hürriyet Gazetesi'nden Süleyman Arat'ın haberine göre; Yanal-Kazak ikilisinin yokluğunda takımın başında olacak.

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KARATEPE'NİN SAHADAKİ YARDIMCISI KAĞITÇIOĞLU

1977 Ankara doğumlu olan UEFA Pro Lisans sahibi Recep Karatepe, amatör olarak futbol oynadı. 2008'den bu yana Ersun Yanal'ın ekibinde yer alan Karatepe, tecrübeli hoca ile birlikte Eskişehirspor, ve iki dönem 'da çalıştı. Son olarak yine Fenerbahçe'ye gelen Karatepe, kariyerinde ilk kez A takım sorumlusu olarak sahaya çıkacak. Maçta Karatepe'nin yanı sıra antrenör Gökhan Kağıtçıoğlu kulübede yer alacak.

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