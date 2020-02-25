25 Şubat 2020, Salı
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Takımın kalbi onlarmış
Giriş Tarihi: 25.02.2020
Sakatlık ve cezaları nedeniyle derbide forma giyemeyen Garry Rodrigues, Emre Belözoğlu ve Luiz Gustavo, mumla arandı. Üç oyuncunun yokluğu hücum planlarını altüst etti.
Sarı-lacivertliler, Galatasaray karşısında pozisyon olarak son dönemdeki en kısır maçlarından birini oynadı. Organize neredeyse tek atak geliştirilemedi. Emre ligde forma giydiği 18 maçta 1 gol+4 asist, Rodrigues 18 maçta 3 gol+5 asist, Luiz Gustavo ise 19 maçta 2 gol+1 asist üretmişti. Sarı kart cezası biten Gustavo, Antalyaspor maçında formasını geri alacak. Emre ve Garry'nin ise tdavileri sürüyor.
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