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Süper Lig'in 24. haftasına Antalyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz pazar gecesi
Fenerbahçe'de ya tamam ya devam! İşte muhtemel 11'ler
Süper Lig'in 24. haftasına Antalyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz pazar gecesi
Kadıköy'de Galatasaray'a mağlup olarak son 4 maçta 11 puan bırakan ve şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe, bugünkü Antalya maçı ile birlikte yeni bir başlangıç yapmayı planlıyor. Antalyaspor ise yeni transferleri ile Fenerbahçe'yi devirmenin hesaplarını yapıyor. Zorlu karşılaşma öncesi her iki takımın da 11'leri büyük ölçüde belli oldu. İşte o isimler...
Giriş Tarihi: 29.02.2020 02:11 Güncelleme Tarihi: 29.02.2020 06:37
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