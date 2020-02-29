29 Şubat 2020, Cumartesi
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Gustavo dümene geçiyor
Giriş Tarihi: 29.02.2020
Sarı kart cezasını çeken Luiz Gustavo bugün tekrar ilk 11'de sahaya çıkacak. Brezilyalı maestro, orta sahada organizasyon görevini üstlenecek. Sambacının dönüşüyle takımın daha etkili atağa çıkması beklenirken, savunma da rahatlayacak.
Sarı kart cezasını çeken Luiz Gustavo bugün tekrar ilk 11'de sahaya çıkacak. Brezilyalı maestro, orta sahada organizasyon görevini üstlenecek. Sambacının dönüşüyle takımın daha etkili atağa çıkması beklenirken, savunma da rahatlayacak. Zira Gustavo hem rakip atakları kesmedeki başarısı, hem de pas isabet yüzdesi ile Süper Lig'de zirvede yer alıyor. Gustavo'nun yanında yine Ozan olacak.
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