01 Mart 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Recep Karatepe: Ayarımız bozuldu

Recep Karatepe: Ayarımız bozuldu
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 29.02.2020

Yardımcı Antrenörü Recep Karatepe, "2-3 haftadır kaybettiğimiz maçlar var, genelde nedeni malum nedenler herkes tarafından biliniyor. O ritmi yakalayamadık. 2. yarıya başladığımızda kazandığımız maçlar da var. Malum nedenlerden dolayı ayarımız bozuldu, ritmimizi bulamadık, mağlubiyetler aldık" dedi.

, 'in 24. haftasında deplasmanda karşılaştığı ile 2-2 berabere kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Karatepe, 'nin bölgesindeki hava saldırısında şehit olan askere rahmet ederek, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun, kalanlara sabır ailelerine, sevdiklerine sabırlar diliyorum. Kalplerimiz dualarımız orada olan askerlerimizle birlikte" diye konuştu.

"Ritmimi bozuldu"

Maça iyi başladıklarını dile getiren Karatepe, " 1-0 öne de geçtik. İyi götürdük ilk yarıda daha sonra 2'inci yarıda yediğimiz goller var. Onların ardından toparlanmak zor oldu. Oyunun genelinde söyleyebileceğim bunlar. 2-3 haftadır kaybettiğimiz maçlar var, genelde nedeni malum nedenler herkes tarafından biliniyor. O ritmi yakalayamadık. 2'inci yarıya başladığımızda kazandığımız maçlar da var. Malum nedenlerden dolayı ayarımız bozuldu, ritmimizi bulamadık, mağlubiyetler aldık. Önümüzde kupa maçı var. Hem ligde hem de kupada sonuna kadar gerekli mücadeleyi göstereceğiz" ifadelerine yer verdi.

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