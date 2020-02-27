27 Şubat 2020, Perşembe

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Derbi sonrası Fenerbahçe yenileniyor! Yeni sezonda gidecekler...

Süper Lig'in ikinci yarısında çıktığı 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Fenerbahçe'de sular durulmuyor. Son 4 karşılaşmada 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak sadece 1 puan alarak büyük düşüş yaşayan sarı-lacivertliler, kadroda yeniden yapılanmaya gidecek. Yeni sezon öncesi kadroda düşünülmeyen isimler, belirlenmeye başladı. İşte Fenerbahçe'nin yeni sezonda kadrosunda düşünmediği isimler...

Giriş Tarihi: 27.02.2020 09:37 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020 09:38
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Fenerbahçe yenileniyor! Yeni sezonda gidecekler...

Geçen sezon tarihinin en kötü dönemini geçiren, bu sezon da Galatasaray yenilgisiyle şampiyonluk yarışından uzaklaşan Fenerbahçe'de gelecek sezon için hazırlıklar başladı.

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Fenerbahçe yenileniyor! Yeni sezonda gidecekler...

Göreve geldikleri 2018 Haziran'dan bu yana 2 sezonda 28 transfere imza atıp toplamda 41.7 milyon Euro harcayan sarı-lacivertli yönetim, üçüncü yılına girerken yine kadroda revizyona gidecek.

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Fenerbahçe yenileniyor! Yeni sezonda gidecekler...

Sabah'ın haberine göre bu operasyonun ilk sırasında teknik direktör var. Sezon sonuna kadar takımın başında kalmasına karar verilen Ersun Yanal ile mayıs bitiminde yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yeni hoca için yönetimde şimdiden önemli isimler üzerinde tartışmalar yapılıyor.

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Fenerbahçe yenileniyor! Yeni sezonda gidecekler...

7 OYUNCUNUN SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Takımda Simon Falette, Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla, Mehmet Ekici, Tolga Ciğerci, Emre Belözoğlu ve üçüncü kaleci Erten Ersu'nun sözleşmeleri bitiyor. Bu oyunculardan bazılarıyla devam etmeyecek olan sarı-lacivertliler, sezonun kalanında sergilenecek performanslara göre net kararını verecek.

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Fenerbahçe yenileniyor! Yeni sezonda gidecekler...

Ayrıca Jailson, Zajc, Sadık ve Tolgay'ın gözden çıkarılanlar arasında olduğu ancak belirlenecek yeni teknik direktörün vereceği rapora göre hareket edileceği gelen haberler arasında.

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