27 Şubat 2020, Perşembe
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Derbi sonrası Fenerbahçe yenileniyor! Yeni sezonda gidecekler...
Süper Lig'in ikinci yarısında çıktığı 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Fenerbahçe'de sular durulmuyor. Son 4 karşılaşmada 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak sadece 1 puan alarak büyük düşüş yaşayan sarı-lacivertliler, kadroda yeniden yapılanmaya gidecek. Yeni sezon öncesi kadroda düşünülmeyen isimler, belirlenmeye başladı. İşte Fenerbahçe'nin yeni sezonda kadrosunda düşünmediği isimler...
Giriş Tarihi: 27.02.2020 09:37 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020 09:38
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