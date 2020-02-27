27 Şubat 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi

F.Bahçe Başkanı Ali Koç teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 27.02.2020 Giriş Tarihi: 27.02.2020

23. hafta 'de 'a 3-1 kaybedilen derbi sonrası, teknik direktör ile yolların ayrılacağı konuşuluyordu. Yanal ile devam etme kararı alan Başkanı Ali Koç, 27 Şubat'ta teknik direktör Ersun Yanal ve futbolcularla bir araya geldi.

Başkanı Ali Koç, teknik direktör ve futbolcularla 'de bir araya geldi.

Fenerbahçe Kulübü resmi internet sitesinden konuyla ilgili açıklamada bulundu:

"Başkanımız Ali Koç ve yöneticilerimiz, Futbol A Takımımızın teknik heyeti ve oyuncularıyla moral motivasyon yemeğinde bir araya geldi.

Yemekte Başkanımız Ali Koç'un yanısıra Başkan Yardımcımız Erol Bilecik, Genel Sekterimiz Burak Çağlan Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sevil Zeynep Becan, Fethi Pekin, Mustafa Kemal Danabaş, Simla Türker Bayazıt, Ömer Okan, Selahattin Baki, İlker Dinçay ve Teknik Direktörümüz Ersun Yanal da yer aldı.

Kalamış Develi'de düzenlenen yemekte Futbol A Takımı teknik heyetimiz ve futbolcularımız tam kadro bulundu."

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