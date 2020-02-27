Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi
23. hafta Kadıköy'de Galatasaray'a 3-1 kaybedilen derbi sonrası, teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılacağı konuşuluyordu. Yanal ile devam etme kararı alan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 27 Şubat'ta teknik direktör Ersun Yanal ve futbolcularla bir araya geldi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör Ersun Yanal ve futbolcularla Kadıköy'de bir araya geldi.
Fenerbahçe Kulübü resmi internet sitesinden konuyla ilgili açıklamada bulundu:
"Başkanımız Ali Koç ve yöneticilerimiz, Futbol A Takımımızın teknik heyeti ve oyuncularıyla moral motivasyon yemeğinde bir araya geldi.
Yemekte Başkanımız Ali Koç'un yanısıra Başkan Yardımcımız Erol Bilecik, Genel Sekterimiz Burak Çağlan Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sevil Zeynep Becan, Fethi Pekin, Mustafa Kemal Danabaş, Simla Türker Bayazıt, Ömer Okan, Selahattin Baki, İlker Dinçay ve Teknik Direktörümüz Ersun Yanal da yer aldı.
Kalamış Develi'de düzenlenen yemekte Futbol A Takımı teknik heyetimiz ve futbolcularımız tam kadro bulundu."
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