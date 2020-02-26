26 Şubat 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Antalyaspor hazırlıklarına devam etti

F.Bahçe Antalyaspor hazırlıklarına devam etti
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 26.02.2020

, 'in 24. haftasında 29 Şubat Cumartesi günü Fraport 'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladığı belirtildi.

Pas çalışmalarıyla devam eden antrenmanın üçerli takım halinde dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçların ardından yapılan bireysel çalışmalarla sona erdiği kaydedildi. , Fraport maçının hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

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