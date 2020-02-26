Crystal Palace Ozan Tufan'dan memnun kalmadı

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'a Kadıköy'de 3-1 kaybeden ve 21 yıllık yenilmezlik serisi son bulan Fenerbahçe'de kazan kaynıyor. Mücadelenin ikinci yarısında teknik direktör Ersun Yanal sahaya girdiği gerekçesiyle kırmızı kart görmüş tribüne gönderilmişti. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle beraber Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da, Fenerbahçeli taraftarlarla atışmış ve protokol tribünden aşağıya atlamıştı. Bu olaylar dev derbinin önüne geçerken taraftarlar ise gerek zirveden uzaklaştıkları için gerekse 21 yıllık serinin bitmesinden dolayı üzgün ve kızgındı. Maç sonunda sarı-lacivertli taraftarlar özellikle teknik direktör Ersun Yanal'ın istifasını istemişti. Fenerbahçe'de tüm bunlar yaşanırken, sarı-lacivertli yönetim ise Ersun Yanal ile yolların ayrılma ihtimaline karşın kolları sıvadı...