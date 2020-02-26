26 Şubat 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Crystal Palace Ozan Tufan'dan memnun kalmadı

Avrupa devleri izliyordu! Ozan Tufan...
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 26.02.2020

forması giyen , ilk devre gösterdiği performansla Avrupa devlerinin transfer listesine girmişti. Milli futbolcuyu derbisinde scoutlarının izlediği ve 24 yaşındaki futbolcu hakkında olumsuz rapor tuttuğu öğrenildi.

'de gösterdiği performansla ilk devre takımın vazgeçilmez ismi olan , derbideki performansıyla gözden düştü. Takvim'de yer alan habere göre; sahasında 3-1 'a kaybetiği mücadelede Ozan Tufan'ı izleyen scoutları, oyuncu hakkında olumsuz rapor verdi.

Scoutların kulübüne sundukları raporda genç orta sahanın maç boyunca şut çekemediği, 1 defa çalım atabildiği ve hücumda etkisiz, savunmada ise ortalama performans sergilediği belirtildi.

24 yaşındaki futbolcu bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı toplam 23 maçta, 2 gol atarken 5 de asist yaptı.

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