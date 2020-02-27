27 Şubat 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Anelka göreve hazır

Anelka göreve hazır
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 27.02.2020

, , , ve gibi devlerin formasını da giymiş sski Fenerbahçeli , sarı-lacivertli kulüpte görev almak istediğini duyurdu.

Futbolu 4 yıl önce bırakan 40 yaşındaki Fransız yıldız, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "'yi çok seviyorum ve tüm kalbimle yeniden zirveye çıkacağı günü bekliyorum... Takıma teknik direktör veya teknik ekipte yer alarak geri dönmeyi çok isterim" dedi.

Fenerbahçeli taraftarlar Ali Koç'a isyan etti! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Niko Kovac'tan Fenerbahçe'ye yeşil ışık! Niko Kovac'tan Fenerbahçe'ye yeşil ışık!
Ali Koç'a sert sözler! Bütün dünya bu rezilliği seyretti Ali Koç'a sert sözler! "Bütün dünya bu rezilliği seyretti"
Fenerbahçe'de Max Kruse krizi! Fenerbahçe'de Max Kruse krizi!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör