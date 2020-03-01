01 Mart 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Meksa Yatırım Afyon Belediyespor: 62 - Fenerbahçe Beko: 64

Fenerbahçe Beko son çeyrekte açıldı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 01.03.2020

ING Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında , deplasmanda 'u 64-62 yendi.

Karşılaşmanın ilk 5 dakikasını 11-10 önde geçerken, periyodun kalan bölümünde skor üstünlüğünü ele geçiren , ilk çeyreği 20-17 üstün tamamladı.

İkinci periyotta iki takımın da top kayıpları dikkati çekti. Çekişmeli geçen çeyrek sonunda soyunma odasına 32-32 eşitlikle gidildi.

Maçın üçüncü periyodunda ev sahibi takım daha iyi bir performans gösterdi. Crawford, Davis JR ve Aldridge'nin sayılarıyla öne geçen Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, final çeyreğine 51-44 üstün girdi.

Maçın son periyoduna da ev sahibi takım iyi başladı, dış atıştan bulduğu sayılarla 31. dakikada farkı 10'a çıkardı: 54-44. Daha sonra toparlanan Fenerbahçe Beko, Nunnally ve Williams ile sayılar bularak dengeyi sağladı. Sarı-lacivertliler, son anlarda serbest atışlardan kaydettiği basketlerle 64-62 öne geçti. Ev sahibi ekip son hücumda sayı bulamayınca, Fenerbahçe Beko karşılaşmadan 64-62 galip ayrıldı.

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Zafer Yılmaz, Kaan Büyükçil, Serhat Büker

Meksa Yatırım Afyon Belediyespor: Crawford 14, Davis JR 8, Hrovat 6, Aldridge 17, Zanna 11, Sinan Sağlam, Erdi Gülaslan 2, Mehmet Fırat Alemdaroğlu 4, Doğukan Şanlı

Fenerbahçe Beko: Westermann 6, Melih Mahmutoğlu 9, Williams 15, Thomas 6, Lauvergne 4, Nunnally 14, Berkay Candan, Ali Muhammed 6, Ahmet Düverioğlu 2, Egehan Arna 2

1. Periyot: 17-20

Devre: 32-32

3. Periyot: 51-44



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Opet set vermedi Fenerbahçe Opet set vermedi
Dev maçın hakemi belli oldu Dev maçın hakemi belli oldu
F.Bahçe'de yeni dönem! Yanal giderse başa o geçecek... F.Bahçe'de yeni dönem! Yanal giderse başa o geçecek...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör