Ersun Yanal'ı yakan adam

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal’ın Jailson'u stoper oynatma ısrarı başına dert açtı. Breziyalı oyuncu yaptığı hatalarla Fenerbahçe’yi 19 puandan etti.

İlk haftadan bu yana savunmanın göbeğinde farklı isimlerle sahaya çıkan Fenerbahçe, sezonun genelinde Jailson- Serdar ikilisiyle oynadı. Teknik direktör Ersun Yanal, kadroda yer alan stoperlere rağmen Serdar'ın yanında gerçek mevkiisi orta saha olan Jailson'da diretti. Brezilyalı futbolcu ise yaptığı hatalarla sarı-lacivertlileri bu sezon tam 19 puandan etti. Fenerbahçe aleyhine çalınan 4 penaltıdan 3'üne de sebebiyet veren Jailson'un hataları şöyle:

3. haftada 1-1 biten Trabzonspor maçında yerini kaybetti, Ekuban'dan eşitlik golü geldi.

4. haftada savunmada topu kaptırdı ve Alanyaspor golü attı. O maç 3-1'lik yenilgiyle tamamladı.

7. haftada Antalyaspor'a galibiyeti getiren Ufuk'un golünde rakibini kaçırdı.

20. haftadaki 2-1'lik Trabzon yenilgisinde ilk golü atan Sörloth'u kaçırdı.

21. haftada 1-1'lik skorla tamamlanan Alanyaspor maçında 2 penaltıya sebebiyet verdi.

22. hafta Ankaragücü'nün ilk golünde rakibini kaçırdı.

23. haftada Galatasaray'a 3-1 mağlup oldukları maçta penaltıya sebebiyet verdi, son golde de Onyekuru'yu kaçırdı.

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