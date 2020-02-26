26 Şubat 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Ersun Yanal'ı yakan adam

Ersun Yanal'ı yakan adam
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 26.02.2020

Teknik Direktörü ’ın Jailson'u stoper oynatma ısrarı başına dert açtı. Breziyalı oyuncu yaptığı hatalarla Fenerbahçe’yi 19 puandan etti.

İlk haftadan bu yana savunmanın göbeğinde farklı isimlerle sahaya çıkan , sezonun genelinde Jailson- Serdar ikilisiyle oynadı. Teknik direktör , kadroda yer alan stoperlere rağmen Serdar'ın yanında gerçek mevkiisi orta saha olan Jailson'da diretti. Brezilyalı futbolcu ise yaptığı hatalarla sarı-lacivertlileri bu sezon tam 19 puandan etti. Fenerbahçe aleyhine çalınan 4 penaltıdan 3'üne de sebebiyet veren Jailson'un hataları şöyle:

3. haftada 1-1 biten maçında yerini kaybetti, Ekuban'dan eşitlik golü geldi.

4. haftada savunmada topu kaptırdı ve golü attı. O maç 3-1'lik yenilgiyle tamamladı.

7. haftada 'a galibiyeti getiren Ufuk'un golünde rakibini kaçırdı.

20. haftadaki 2-1'lik yenilgisinde ilk golü atan Sörloth'u kaçırdı.

21. haftada 1-1'lik skorla tamamlanan Alanyaspor maçında 2 penaltıya sebebiyet verdi.

22. hafta Ankaragücü'nün ilk golünde rakibini kaçırdı.

23. haftada 'a 3-1 mağlup oldukları maçta penaltıya sebebiyet verdi, son golde de Onyekuru'yu kaçırdı.

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