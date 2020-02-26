26 Şubat 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Ersun Yanal: Bu takımı ben kurmadım

Ersun Yanal: Bu takımı ben kurmadım
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 26.02.2020

Teknik Direktörü 'ın çevresine dert yandığı ve yaz döneminde geç kalındığını söylediği öğrenildi.

Hedefteki adam 'ın yakın çevresine dert yandığı öğrenildi. 'nin teknik direktörü, özellikle transferler konusunda geç kalındığını ifade ederken, "Transferleri erken yapın, geç kalmayalım. Zanka son tercihti, Rami mecburiyetten alındı. Mevlüt'ü istemedim. Falette'ten haberim yoktu. Bu takımı ben kurmadım" dediği iddia edildi. Bu sözleri Fenerbahçe Başkanı 'un da duyduğu ve bu yüzden ikili arasında soğuk rüzgarlar estiği kaydedildi.

Ersun Yanal'ı yakan adam haberin devamı

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