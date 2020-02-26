Ersun Yanal: Bu takımı ben kurmadım

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın çevresine dert yandığı ve yaz transfer döneminde geç kalındığını söylediği öğrenildi.

Hedefteki adam Ersun Yanal'ın yakın çevresine dert yandığı öğrenildi. Fenerbahçe'nin teknik direktörü, özellikle transferler konusunda geç kalındığını ifade ederken, "Transferleri erken yapın, geç kalmayalım. Zanka son tercihti, Rami mecburiyetten alındı. Mevlüt'ü istemedim. Falette'ten haberim yoktu. Bu takımı ben kurmadım" dediği iddia edildi. Bu sözleri Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da duyduğu ve bu yüzden ikili arasında soğuk rüzgarlar estiği kaydedildi.

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