25 Şubat 2020, Salı

FENERBAHÇE

Adil Rami Fenerbahçe'den neden ayrıldığını açıkladı

Adil Rami ayrılığın sebebini açıkladı
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 25.02.2020 Giriş Tarihi: 25.02.2020

ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Fransız stoper , Rus takımı Sochi'ye olmuştu. Rami, sarı-lacivertli takımdan ayrılığının ardından ilk kez konuştu ve Fenerbahçe'den neden ayrıldığını açıkladı.

, stoper bölgesinde takım lideri olması için edilmiş fakat istenilen performansı gösterememişti. ile sözleşmesini karşılıklı olarak sonlandıran ve Sochi'ye transfer olan deneyimli stoper ayrılık sonrası açıklamalarda bulundu.

"TEKNİK HEYETİN KARARI"

"Fenerbahçe'ye oynamak için geldim ama fazla süre alamadığınız zamanlarda başarılı olmanız çok zor. Neden böyle olduğunu bilmiyorum ve anlayamıyorum gerçekten. Sakat değildim ve teknik heyetin kararı böyleydi. ile hiç problem yaşamadım. Bu sebeple ayrılık kararı aldım. Beni destekleyen, bana mesajlar gönderen Fenerbahçe taraftarına, ayrıca kararıma saygı gösteren Başkan 'a teşekkür ediyorum."

Fenerbahçe'ye para için gelmediğini söyleyen Adil Rami, "Yeni bir tecrübe, farklı kültür. Fenerbahçe'yi çok seviyorum ve bundan sonra başarılar diliyorum. Yaşa Fenerbahçe."

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