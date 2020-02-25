Adil Rami Fenerbahçe'den neden ayrıldığını açıkladı

Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Fransız stoper Adil Rami, Rus takımı Sochi'ye transfer olmuştu. Rami, sarı-lacivertli takımdan ayrılığının ardından ilk kez konuştu ve Fenerbahçe'den neden ayrıldığını açıkladı.

Adil Rami, stoper bölgesinde takım lideri olması için transfer edilmiş fakat istenilen performansı gösterememişti. Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı olarak sonlandıran ve Sochi'ye transfer olan deneyimli stoper ayrılık sonrası açıklamalarda bulundu.

"TEKNİK HEYETİN KARARI"

"Fenerbahçe'ye oynamak için geldim ama fazla süre alamadığınız zamanlarda başarılı olmanız çok zor. Neden böyle olduğunu bilmiyorum ve anlayamıyorum gerçekten. Sakat değildim ve teknik heyetin kararı böyleydi. Ersun Yanal ile hiç problem yaşamadım. Bu sebeple ayrılık kararı aldım. Beni destekleyen, bana mesajlar gönderen Fenerbahçe taraftarına, ayrıca kararıma saygı gösteren Başkan Ali Koç'a teşekkür ediyorum."

Fenerbahçe'ye para için gelmediğini söyleyen Adil Rami, "Yeni bir tecrübe, farklı kültür. Fenerbahçe'yi çok seviyorum ve bundan sonra başarılar diliyorum. Yaşa Fenerbahçe."

DİĞER