Max Kruse'den Fenerbahçe taraftarına mesaj

Fenerbahçe'nin Alman orta sahası Max Kruse, sarı lacivertli ekibin sahasında ezeli rakibi Galatasaray'a 21 yıl sonra kaybettiği maç hakkında açıklamalarda bulundu.

Kruse, instagram'dan paylaştığı videoda Galatasaray'a Kadıköy'de 3-1 mağlup oldukları karşılaşmayla ilgili konuştu.

Sarı lacivertli taraftarlara seslenen Kruse, "Sanırım herkes hayatının en kötü günlerinden birini yaşadı. Taraftarlar için ne kadar kötü olduğunu biliyorum, 21 yıllık tarihi bir durum var. Ancak bana inanın, hepimiz çok üzgünüz. Bu maç için herkesten özür diliyoruz. İyi futbol gösteremedik ve kazanamadık. Bu nedenle çok üzgünüz. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Gerçekten çok mutsuzuz. Ama bu forma için elimizden geleni yapacağız. Maalesef hayat devam ediyor. Bu forma için yeniden savaşmalıyız. Elimizden geleni yapacağız. Şampiyonluk yolunda işimiz zor. Ama inanın bana en az sizler kadar üzülüyoruz. Daha güçlü dönmeye çalışacağız" dedi.







Alman yıldız, 23 Şubat Cumartesi günü Kadıköy'de oynanan derbide takımı adına gelen tek golü penaltıdan kaydetmişti. 31 yaşındaki Kruse, bu sezon sarı lacivertli formayla çıktığı 18 Süper Lig maçında takımına 7 gol ve 7 asistlik katkıda bulundu.

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