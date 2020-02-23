23 Şubat 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Adil Rami ayrılığındaki Zanka gerçeği!

Adil Rami ayrılığındaki Zanka gerçeği!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 23.02.2020

'de sözleşmesi feshedilen Fransız stoper , Rus ekibi Sochi ile sözleşme imzalamıştı. Ayrılığın perde arkası belli olurken, devre arası döneminde sarı-lacivertlilerden ayrılıp Almanya'ya transfer olan ile Adil Rami'nin ayrılık gerekçesinin aynı olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Danimarkalı stoper 'nın ardından , bir stoperiyle daha yollarını ayırdı. Fenerbahçe ile sözleşmesini fesheden , Rus ekibi Sochi ile anlaştı.

İki oyuncunun da ayrılık gerekçesi ise; EURO 2020'de oynayabilmek için düzenli forma şansı bulacağı bir takıma imza atmaktı...

Sabah'ın haberine göre; Rusya'da döneminin devam etmesinden faydalanan 34 yaşındaki oyuncu, Fransa Milli Takımı'na alınma umuduyla Sochi'ye gitti.

İki ayrılıktan sonra Sadık Çiftpınar'ın sözleşmesini donduran Fenerbahçe'de stoper hattında ve Simon Falette kaldı. , stoper hattında orta saha tabanlı Jailson'u kullanmaya devam ederken, Serdar Aziz-Jailson ikilisi sarı-lacivertlilerin stoper hattını oluşturuyor.

F.Bahçe Ali Koç döneminde dibi gördü! haberin devamı
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Kadıköy'de dev randevu! İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın ilk 11'i Kadıköy'de dev randevu! İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın ilk 11'i
F.Bahçe Ali Koç döneminde dibi gördü! F.Bahçe Ali Koç döneminde dibi gördü!
Max Kruse skor verdi! G.Saray derbisini... Max Kruse skor verdi! "G.Saray derbisini..."
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör