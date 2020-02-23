Fenerbahçe'de Adil Rami ayrılığındaki Zanka gerçeği!
Fenerbahçe'de sözleşmesi feshedilen Fransız stoper Adil Rami, Rus ekibi Sochi ile sözleşme imzalamıştı. Ayrılığın perde arkası belli olurken, devre arası transfer döneminde sarı-lacivertlilerden ayrılıp Almanya'ya transfer olan Zanka ile Adil Rami'nin ayrılık gerekçesinin aynı olduğu öğrenildi. İşte detaylar...
Danimarkalı stoper Zanka'nın ardından Fenerbahçe, bir stoperiyle daha yollarını ayırdı. Fenerbahçe ile sözleşmesini fesheden Adil Rami, Rus ekibi Sochi ile anlaştı.
İki oyuncunun da ayrılık gerekçesi ise; EURO 2020'de oynayabilmek için düzenli forma şansı bulacağı bir takıma imza atmaktı...
Sabah'ın haberine göre; Rusya'da transfer döneminin devam etmesinden faydalanan 34 yaşındaki oyuncu, Fransa Milli Takımı'na alınma umuduyla Sochi'ye gitti.
İki ayrılıktan sonra Sadık Çiftpınar'ın sözleşmesini donduran Fenerbahçe'de stoper hattında Serdar Aziz ve Simon Falette kaldı. Ersun Yanal, stoper hattında orta saha tabanlı Jailson'u kullanmaya devam ederken, Serdar Aziz-Jailson ikilisi sarı-lacivertlilerin stoper hattını oluşturuyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...