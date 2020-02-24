24 Şubat 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den ilginç paylaşım! Ersun Yanal...

F.Bahçe'den ilginç paylaşım! Ersun Yanal...
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 24.02.2020 Giriş Tarihi: 24.02.2020

'de oynanan dev derbide , 'de 'a karşı 3-1 mağlup oldu. Bu skorun ardından zirveden de uzaklaşan sarı-lacivertlilerin teknik direktörü 'ın akıbeti merak konusu olmuştu. Fenerbahçeli taraftarlar skordan sonra Yanal'ı istifaya davet etmişti. Teknik adam Yanal'ın idmanda yer alacağı bildirilirken, kulübün yaptığı idman fotoğraflarında tecrübeli teknik adamın yer almadığı görüldü.

'in 23. haftasında 'a sahasında 3-1 mağlup olan , zirveden bir hayli uzaklaştı. Bu skorla beraber sarı-lacivertlilerin 21 yıllık yenilmezlik serisi de sona ermiş oldu. Derbinin kaybedilmesinden sonra taraftarların hedefinde ise teknik direktör vardı. Sahaya girdiği gerekçesiyle karşılaşmada görerek tribüne gönderilen Yanal'ın istifa edip etmeyeceği merak konusu olmuştu...

İSTİFA KARGAŞASI

Derbide kırmızı kart gördüğü için karşılaşmanın ardından basın toplantısına çıkamayan Ersun Yanal görevi bıraktığı şeklindeki haberleri kısa bir süre sonra kendisine ulaşanlara telefonda yaptığı açıklama ile yalanlarken takımının başında olduğunu ifade etti. "İstifa etmedim, mücadeleye devam" diyen Yanal'ın yanı sıra Fenerbahçe yardımcı antrenörü Volkan Kazak da tecrübeli teknik adamın görevinin başında olduğunu söyledi. Ancak bazı kesimlerden gelen haberlere göre Yanal'in istifa etmeye hazır olduğu ve bunu Başkan Koç'a maçın ardından ilettiği belirtiliyor. Koç ise bir ayrılık düşünmediklerini hocaya iletti.

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SİTEDE ERSUN YANAL YOK!

Gerçekleştirilen antrenman öncesi Ersun Yanal'ın Samandıra 'ne geldiği ve antrenmanda yer aldığı bildirilmişti. Fakat sarı-lacivertli kulüp, resmi sitesinden yaptığı idman raporu fotoğraflarında Ersun Yanal'ın karelerine yer verilmedi.

SALONDA ÇALIŞTILAR

Öğle saatlerinde Antalyaspor maçının hazırlıklarına başlayan Sarı-Lacivertli takım salonda çalıştı. İlk 11'deki oyuncular yenileme çalışmaları yaparken, diğer futbolcular kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Akıbeti merak edilen Ersun Yanal Samandıra'da görevinin başında bulunurken, Başkan bugün ne Samandıra'ya tesislere ne de kulüp binasına uğramadı.

Camiada herkesin çok üzgün olduğu gözlenirken, yöneticiler "Hemen bir aksiyon alma gibi bir durum yok. Sadece 3 puan kaybettik. Herkes çok üzgün" şeklinde konuştular.

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