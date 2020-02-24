24 Şubat 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Diego Lugano Fenerbahçe Galatasaray maçını tribünden izledi

Dev derbide sürpriz isim! Kılık değiştirdi maçı izledi
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 24.02.2020

'nin eski yıldızı 'nun Fenerbahçe derbisini kılık değiştirerek taraftarlarla beraber izlediği ortaya çıktı

'in 23. haftaında ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılı ekip 20 yıl aradan sonra Fenerbahçe'yi 'de mağlup etti ve tarihi bir zafere imza attı.

Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 3-1 yenildiği derbide tribünlerde sürpriz bir ismin olduğu ortaya çıktı...

Fenerbahçe'nin unutulmaz oyuncularından , mücadeleyi kılık değiştirerek kale arkası tribününden izlediğini duyurdu. bıraktıktan sonra 'da yönetici olarak görev yapan Lugano, fotoğraflarını sosyal medyada paylaşınca gerçek öğrenildi.

2006 yılında Fenerbahçe'ye olan Lugano, 2011'de sarı-lacivertli kulüpten ayrılarak 'ye transfer olmuştu. Lugano, derbilerde sert oyunu ve golleriyle dikkat çekiyordu. Lugano, Fenerbahçe'de oynadığı süreçte 12 kez rakip olduğu Galatasaray'a 2 gol atarken 3 maçta kırmızı kart görmüştü.





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