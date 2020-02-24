Diego Lugano Fenerbahçe Galatasaray maçını tribünden izledi

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Diego Lugano'nun Fenerbahçe Galatasaray derbisini kılık değiştirerek taraftarlarla beraber izlediği ortaya çıktı

Süper Lig'in 23. haftaında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılı ekip 20 yıl aradan sonra Fenerbahçe'yi Kadıköy'de mağlup etti ve tarihi bir zafere imza attı.

Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 3-1 yenildiği derbide tribünlerde sürpriz bir ismin olduğu ortaya çıktı...

Fenerbahçe'nin unutulmaz oyuncularından Diego Lugano, mücadeleyi kılık değiştirerek kale arkası tribününden izlediğini duyurdu. Futbolu bıraktıktan sonra Sao Paulo'da yönetici olarak görev yapan Lugano, fotoğraflarını sosyal medyada paylaşınca gerçek öğrenildi.

2006 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Lugano, 2011'de sarı-lacivertli kulüpten ayrılarak PSG'ye transfer olmuştu. Lugano, derbilerde sert oyunu ve golleriyle dikkat çekiyordu. Lugano, Fenerbahçe'de oynadığı süreçte 12 kez rakip olduğu Galatasaray'a 2 gol atarken 3 maçta kırmızı kart görmüştü.













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