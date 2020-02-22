22 Şubat 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Ali Koç döneminde dibi gördü!

F.Bahçe Ali Koç döneminde dibi gördü!
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 22.02.2020 Giriş Tarihi: 22.02.2020

'de , 'ı arattı... Kulüp başkanlığı seçimlerinde Aziz Yıldırım'a büyük fark atarak sarı-lacivertlilere başkan seçiilen Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın başarılarının yanına bile yaklaşamadı! 20 yıllık Aziz Yıldırım başkanlığı sonrasında başa gelen Ali Koç, istatistiklerde adeta dibe vurdu. İşte tüm detaylar...

3 Haziran 2018'de 'nin 1 numarası olan , geçen 1.5 yılda sarı-lacivertlileri adeta dibe sürükledi!

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe 'de Ali Koç'tan önce şampiyon olamadığı 4 sezonda oynanan 136 karşılaşmada 18 mağlubiyet aldı. Bu istatistik sezon başına 4.5 yenilgi yapıyor.

Kanarya, Ali Koç döneminde ise 56 mücadeleye çıkarken bunların 16'sını kaybetti. 18 müsabakada da berabere kaldı. Ali Koç başa gelmeden önceki sezonda sarı lacivertliler, Süper Lig'de 4 yenilgi almış ve 72 puanla 2. sırada yer almıştı.

Cemil Usta Sezonu'nda 22 hafta geride kalırken sarı-lacivertlilerin 5 mağlubiyeti bulunuyor. Ligin bitmesine de daha 12 hafta var...

Ali Koç öncesi 2017/18 sezonunda 72 puan toplayan Fenerbahçe, Ali Koç'la birlikte 2018/19 sezonunda 46 puan almıştı ve son haftalara kadar düşme tehlikesi yaşamıştı.

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