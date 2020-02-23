24 Şubat 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Ersun Yanal açıkladı! İstifa etti mi?

Ersun Yanal açıkladı! İstifa etti mi?
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 23.02.2020 Giriş Tarihi: 23.02.2020

mağlubiyeti sonrası 'de Teknik Direktör 'ın istifa ettiği iddia edildi. Aspor yorumcusu Gürcan Bilgiç de canlı yayında Ersun Yanal ile mesajlaştığını ve Yanal'ın, "İstafa etmedim" dediğini söyledi.

Süper Lig'in 23. haftasındaki dev derbide , deplasmanda 'yi 3-1 mağlup ederek 22 Aralık 1999'dan bu yana Kadıköy'deki ilk galibiyetini elde ederken ligdeki galibiyet serisini de 7 maça çıkardı.

Maçın ardından teknik direktör 'ın istifa ettiği iddia edildi.

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YARDIMCISINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Volkan Kazak, Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'a 3-1 yenildikleri maçtan sonra, "Benim söyleyeceğim hiçbir şey sizi tatmin etmeyecektir. Gerekli şeyleri 1-2 gün sonra Ersun hoca söyler." dedi.

Volkan Kazak, derbide kırmızı kart gören teknik direktör Ersun Yanal'ın yerine basın toplantısına katıldı.

Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'i eleştiren Kazak, soru almadığı basın toplantısında şunları kaydetti:

"Söyleyeceklerim mazeret değil ama yine hakem tartışılıyor. Serdar Aziz'e yapılan pozisyonda penaltı için VAR'a gitmiyor, Donk'un kırmızı olması lazım. VAR kayıtları vardır dinlesinler, hakemin içeride oyuncularımıza baskı altına almak için söylediği şeylerin analizi yapılabilir. Soru almayacağım, benim söyleyeceğim hiçbir şey sizi tatmin etmeyecektir. Gerekli şeyleri 1-2 gün sonra Ersun hoca söyler."

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