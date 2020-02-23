23 Şubat 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Ozan Tufan isyan etti! "Hakem buraya iyi niyetle gelmemiş"

Ozan Tufan isyan etti! Hakem buraya iyi niyetle gelmemiş
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 23.02.2020 Giriş Tarihi: 23.02.2020

 dev derbide 'a 3-1 mağlup oldu ve 21 yıllık yenilmezlik serisi son buldu. Sarı-lacivertli taraftarlar bu sonucun ardından büyük bir üzüntü yaşarken, maç sonunda sarı-lacivertli takımın kaptanı 'dan gündem yaratacak açıklamalar geldi.

'in 23. haftasında ile karşı karşıya geldi. Dev derbi maçında sarı-lacivertliler 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Maç sonunda Fenerbahçe kaptanı , yayıncı kuruluşa konuştu.

Ozan Tufan: Ömer Bayram, benim 'dan arkadaşım ve bana diyor ki 'Hakem buraya iyi niyetle gelmemiş.' Burada bir tarihi yok ettiler, yazık.

yetkilisi Galatasaray kazandı diye video çekiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olamaz. Buradaki insanların hakkını yemeyecekler. Ben ceza da alabilirim, umurumda değil. Bu futbol değil, iş başka yere gidiyor.

Söylenecek bir şey yok. Bir şey söyleyecek biri varsa Halil Umut Meler'dir. Maçın başından beri 'i 'Sarın var, ikinci sarı çıkartacağım bak' diyor. Böyle bir düzen olabilir mi? Hakem buraya iyi niyetle gelmemiş.

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