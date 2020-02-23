Ozan Tufan isyan etti! "Hakem buraya iyi niyetle gelmemiş"
Fenerbahçe dev derbide Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu ve 21 yıllık yenilmezlik serisi son buldu. Sarı-lacivertli taraftarlar bu sonucun ardından büyük bir üzüntü yaşarken, maç sonunda sarı-lacivertli takımın kaptanı Ozan Tufan'dan gündem yaratacak açıklamalar geldi.
Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Dev derbi maçında sarı-lacivertliler 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Maç sonunda Fenerbahçe kaptanı Ozan Tufan, yayıncı kuruluşa konuştu.
Ozan Tufan: Ömer Bayram, benim Milli Takım'dan arkadaşım ve bana diyor ki 'Hakem buraya iyi niyetle gelmemiş.' Burada bir tarihi yok ettiler, yazık.
TFF yetkilisi Galatasaray kazandı diye video çekiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olamaz. Buradaki insanların hakkını yemeyecekler. Ben ceza da alabilirim, umurumda değil. Bu futbol değil, iş başka yere gidiyor.
Söylenecek bir şey yok. Bir şey söyleyecek biri varsa Halil Umut Meler'dir. Maçın başından beri Serdar Aziz'i 'Sarın var, ikinci sarı çıkartacağım bak' diyor. Böyle bir düzen olabilir mi? Hakem buraya iyi niyetle gelmemiş.
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