26 Şubat 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçeli taraftarlar Ali Koç'a isyan etti!

Fenerbahçeli taraftarlar Ali Koç'a isyan etti!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 26.02.2020

ING 'nde sahasında oynadığı derbide ’a kaybeden ’de taraftarlar, kötü gidişat için Başkan 'tan çözüm bulmasını istedi.

ING 'nin 20. haftasında , Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşı karşıya geldiği 'a 80-75'lik skorla mağlup oldu ve rakibine 9 yıl sonra sahasında maç kaybetti. Sarı-lacivertliler pazar günü de futbolda rakibine yine yenilmişti. Maçın ardından bazı sarı-lacivertli taraftarlar tepki gösterdi. Fenerbahçe Başkanı 'a seslenen taraftarlar, kötü gidişat için Koç'tan çözüm bulmasını istedi.

Öte yandan maçın ardından Başkan Ali Koç soyunma odalarının bulunduğu bölüme geçti.

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