26 Şubat 2020, Çarşamba
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Fenerbahçeli taraftarlar Ali Koç'a isyan etti!
Giriş Tarihi: 26.02.2020
ING Basketbol Süper Ligi'nde sahasında oynadığı derbide Galatasaray’a kaybeden Fenerbahçe’de taraftarlar, kötü gidişat için Başkan Ali Koç'tan çözüm bulmasını istedi.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşı karşıya geldiği Galatasaray'a 80-75'lik skorla mağlup oldu ve rakibine 9 yıl sonra sahasında maç kaybetti. Sarı-lacivertliler pazar günü de futbolda rakibine yine yenilmişti. Maçın ardından bazı sarı-lacivertli taraftarlar tepki gösterdi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a seslenen taraftarlar, kötü gidişat için Koç'tan çözüm bulmasını istedi.
Öte yandan maçın ardından Başkan Ali Koç soyunma odalarının bulunduğu bölüme geçti.
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