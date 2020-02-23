23 Şubat 2020, Pazar

GALATASARAY

Younes Belhanda: "Fener ağlama"

Belhanda'dan maç sonu F.Bahçelileri kızdıran hareket!
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 23.02.2020 Giriş Tarihi: 23.02.2020

'ın Faslı futbolcusu , 'lik Fenerbahçe derbisi galibiyetinin ardından stattan çıkarken ezeli rakiplerine göndermede bulundu.

'ın Faslı orta saha oyuncusu , kırmızı kart görüp atıldığı Fenerbahçe derbisinin ardından sarı-lacivertli camiayı kızdıran bir hareket yaptı.

Sarı-kırmızılı takımın, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yendiği karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli taraftarlar büyük üzüntü yaşadı.

Younes Belhanda, maç sonrası takım otobüsüne giderken, kameralara doğru hareket yaptı ve "Fener ağlama" dedi.

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