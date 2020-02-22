22 Şubat 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de Max Kruse skor verdi! "Galatasaray derbisini..."

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin 10 numarası Max Kruse, bu hafta Avrupa'da oynanacak kritik karşılaşmaların skorlarını tahmin etti. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi bu maç için yaptığı skor tahmini ise sarı-kırmızılı taraftarları kızdıracak cinsten. İşte Max Kruse'nin skor tahminleri...

Giriş Tarihi: 22.02.2020 17:34 Güncelleme Tarihi: 22.02.2020 17:40
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Fenerbahçe'de Max Kruse skor verdi! Galatasaray derbisini...

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Max Kruse, Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi ünlü Alman sitesi Transfermarkt'a konuk oldu.

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Fenerbahçe'de Max Kruse skor verdi! Galatasaray derbisini...

31 yaşındaki tecrübeli oyuncu Avrupa'da bu hafta oynanacak olan kritik karşılaşmalar hakkında skor tahmininde bulunurken, derbi için skorunu da paylaştı.

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Fenerbahçe'de Max Kruse skor verdi! Galatasaray derbisini...

İŞTE MAX KRUSE'NİN SKOR TAHMİNLERİ

Chelsea 2-2 Tottenham

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Fenerbahçe'de Max Kruse skor verdi! Galatasaray derbisini...

Real Sociedad 1-1 Valencia

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Fenerbahçe'de Max Kruse skor verdi! Galatasaray derbisini...

Leicester City 1-3 Manchester City

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