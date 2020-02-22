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Fenerbahçe'de Max Kruse skor verdi! "Galatasaray derbisini..."
Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin 10 numarası Max Kruse, bu hafta Avrupa'da oynanacak kritik karşılaşmaların skorlarını tahmin etti. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi bu maç için yaptığı skor tahmini ise sarı-kırmızılı taraftarları kızdıracak cinsten. İşte Max Kruse'nin skor tahminleri...
Giriş Tarihi: 22.02.2020 17:34 Güncelleme Tarihi: 22.02.2020 17:40
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