Tarihe bir sayfa da sen ekle!
Sarı-lacivertliler, kazanıp hem şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürmek hem de evinde ‘kaybetmeme’ serisini 21 yıla taşımak için mücadele edecek.
Süper Lig'in 23'üncü haftasında Fenerbahçe bu akşam Galatasaray'ı konuk edecek. Ligde oynadığı son 3 maçta 8 puan kaybederek zirve yarışında yara alan sarı-lacivertli ekipte tek hedef galibiyet. Kadıköy'de ezeli rakibine 1999'dan beri yenilmeyen Kanarya, seriye yeni bir halka daha eklemek istiyor. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Tartışmaların odağındaki VAR odasında ise Abdülkadir Bitigen oturacak.
3 ÖNEMLİ EKSİK
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Emre Belözoğlu ile Garry Rodrigues'in yanı sıra sarı kart cezalısı olan Luis Gustavo forma giyemeyecek. Teknik heyet, hafta boyunca yapılan idmanlarda 3 puan için taktik planlarını hazırladı. Son çalışmada özel görüntüler eşliğinde Galatasaray'ın maçları ve sistemi analiz edilirken, oyunculara nelere dikkat edilmesi konusunda son uyarılar yapıldı. Parola ise belli; derbi tarihine bir sayfa daha eklemek.
ERSUN YANAL İÇİN KADER SINAVI
Son 3 haftadır kazanamayan ve kredisini dolduran Ersun Yanal için derbi kritik önemde... Olası bir yenilgi ya da puan kaybında tecrübeli hoca ile yolların ayrılacağı konuşuluyor. Yanal, iki dönemde Fenerbahçe'nin başında çıktığı 9 derbide 2 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.
SON 10 MAÇTA 4 GOL YEDİ
Fenerbahçe, Galatasaray'la Süper Lig'de oynadığı son 10 derbide sadece 4 gol yedi. 7 maçta kalesini gole kapamayı başardı. Cimbom'da sarı-lacivertli takıma 5.5 yıllık süreçte gol atmayı başaran isimler Olcan Adın, Ryan Donk, Linnes ve Onyekuru oldu.
GERÇEK FENERLİ OLMA ZAMANI
F.Bahçe'nin hücumda en büyük kozları Vedat Muriç ile Max Kruse olacak. Ligde 3 haftadır suskun olan Muriç, atacağı golle hem buna son vermeyi hem de 'gerçek Fenerli' olmayı hedefliyor. Son 5 haftada 4 kez fileleri havalandıran Max Kruse ise hem skor kovalayacak hem de Muriç ve takım arkadaşlarına asist yapmaya çalışacak.
ALTAY'DAN GEÇİT YOK
Türk Telekom'da oynanan ilk maçta kalesinde gol görmeyen Altay Bayındır, bu akşam da aynı başarıyı tekrarlamaya çalışacak. Sarı-kırmızılı takıma karşı evinde ilk kez forma giyecek olan genç file bekçisi, taraftarlarının da desteği ile kazanmak istediklerini söyledi.
EMRE'DEN TERAPİ
Sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek olan kaptan Emre Belözoğlu, hafta boyunca yapılan idmanlarda takımı yalnız bırakmadı. Samandıra'da takımın sürekli yanında olan tecrübeli futbolcu, Galatasaray ile ilgili uyarılarda bulundu, arkadaşlarından sakin olmalarını istedi.
22 MAÇTIR AYNI ŞARKI
Kadıköy'de Galatasaray'a en son 22 Aralık 1999'da 2-1 mağlup olan Kanarya, bir daha ezeli rakibine bu sevinci yaşatmadı. Son 22 lig maçının 14'ünü sarı-lacivertliler kazandı. 8 müsabaka ise beraberlikle son buldu.
HASAN ALİ BEKTE DİRAR KANATTA
Yanal, iyileşen Hasan Ali'ye sol bekte şans verecek. Nabil Dirar sağ kanada geçerken, Tolga Ciğerci ise orta sahada görev alacak.
Sarı-lacivertli ekip, eksikler nedeniyle sahada farklı bir kadro ile yer alacak. Sakatlığı sona eren Hasan Ali Kaldırım sol bekte formasını geri alırken, Nabil Dirar gerçek mevkisi olan sağ kanatta yer alacak. Ersun Yanal'ın Emre ve Gustavo'nun yokluğunda orta sahada Ozan'ın yanında ise Tolga Ciğerci'ye şans vermesi bekleniyor. Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısındaki muhtemel onbiri şu şekilde olacak: Alta, Bayındır, Isla, Serdar Aziz, Jailson, Hasan Ali, Dirar, Ozan, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç (Ferdi), Max Kruse, Vedat Muriç.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...