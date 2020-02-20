20 Şubat 2020, Perşembe
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Fenerbahçe Beko'nun konuğu Real Madrid
Giriş Tarihi: 20.02.2020
THY Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, bugün zorlu bir maça çıkacak. Sarı-lacivertliler, ilk 8 yolunda Real Madrid ile kritik bir karşılaşma oynayacak. Ülker Spor Salonu'nda saat 20.45'te başlayacak bu mücadele beIN Sports Haber'den yayınlanacak.
Bu sezon Avrupa'daki mücadelesine kötü bir başlangıç yapan Obradovic'in öğrencileri, geride kalan 24 haftada 11 galibiyet, 13 mağlubiyet aldı. Fenerbahçe, İspanya'da oynanan ilk karşılaşmayı 81-77 kaybetmişti.
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