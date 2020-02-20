20 Şubat 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Beko'nun konuğu Real Madrid

Fenerbahçe Beko'nun konuğu Real Madrid
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 20.02.2020

Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beko, bugün zorlu bir maça çıkacak. Sarı-lacivertliler, ilk 8 yolunda ile kritik bir karşılaşma oynayacak. Ülker Spor Salonu'nda saat 20.45'te başlayacak bu mücadele beIN Sports Haber'den yayınlanacak.

Bu sezon Avrupa'daki mücadelesine kötü bir başlangıç yapan Obradovic'in öğrencileri, geride kalan 24 haftada 11 galibiyet, 13 mağlubiyet aldı. , 'da oynanan ilk karşılaşmayı 81-77 kaybetmişti.

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