20 Şubat 2020, Perşembe

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3 Ada kulübünden Ozan Tufan hamlesi! G.Saray derbisinde...

Fenerbahçe ligde hafta sonu Galatasaray'ı ağırlayacak. Zirveden kopmamak adına mutlak 3 puan alması gereken sarı-lacivertlilerde performansını iyice yükselten Ozan Tufan, bu maçta 3 İngiliz kulübü tarafından izleneceği belirtildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.02.2020 09:35
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3 Ada kulübünden Ozan Tufan hamlesi! G.Saray derbisinde...

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlayacak. Bu maç hem derbi olmasından hem de zirveyi yakında ilgilendirmesi açısından iki takım için de büyük önem taşıyor.

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3 Ada kulübünden Ozan Tufan hamlesi! G.Saray derbisinde...

Lige iyi bir başlangıç yapamayan Galatasaray, ikinci devre aldığı galibiyetlerle toparlandı ve şampiyonluk yarışında iddialı konuma geldi.

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3 Ada kulübünden Ozan Tufan hamlesi! G.Saray derbisinde...

Buna karşın lige oldukça iyi başlayan Fenerbahçe ise özellikle deplasmanlarda kaybedilen puanların ardından 6. sırada kadar geriledi.

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3 Ada kulübünden Ozan Tufan hamlesi! G.Saray derbisinde...

Öte yandan derbi mücadelesi oyuncular için vitrin maçı niteliğinde... Fenerbahçe'nin orta sahadaki kilit isimlerinden Ozan Tufan'a da İngiliz kulüplerinin ilgisi artarak devam ediyor.

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3 Ada kulübünden Ozan Tufan hamlesi! G.Saray derbisinde...

İngiliz futbol siteleri Tottenham, Sunderland ve Everton'ın Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maça scoutlarını göndereceğini ve milli futbolcuyu izleyeceklerini yazdılar.

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