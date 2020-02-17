17 Şubat 2020, Pazartesi

BASKETBOL

Euroleague'de adaylar belirlendi! Yılın en değerli oyuncusu...

Euroleague'de adaylar belirlendi! Yılın en değerli oyuncusu...
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 17.02.2020

Euroleague'de sezonun en değerli oyuncu () adayları belli oldu. Adaylar arasında, oyuncusu olan ve  de yer aldı.

Euroleague'in resmi sosyal medya hesabından yayınlanan video ile en değerli oyuncu () adayları açıklanırken, 'in yıldızı ve Maccabi FOX oyuncusu de adaylar arasında gösterildi.

MVP adayları arasında Shane Larkin ve Scottie Wilbekin'in yanı sıra 'dan Nikola Mirotic, CSKA 'dan Mike James, Panathinaikos OPAP'tan Nick Calathes, 'den Anthony Randolph ve 'ten Bojan Dubljevic yer aldı.

Team Giannis 155-157 Team LeBron | MAÇ SONUCU

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