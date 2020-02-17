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Euroleague'de adaylar belirlendi! Yılın en değerli oyuncusu...
Giriş Tarihi: 17.02.2020
Turkish Airlines Euroleague'de sezonun en değerli oyuncu (MVP) adayları belli oldu. Adaylar arasında, Türk Milli Takımı oyuncusu olan Shane Larkin ve Scottie Wilbekin de yer aldı.
THY Euroleague'in resmi sosyal medya hesabından yayınlanan video ile en değerli oyuncu (MVP) adayları açıklanırken, Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin ve Maccabi FOX Tel Aviv oyuncusu Scottie Wilbekin de adaylar arasında gösterildi.
MVP adayları arasında Shane Larkin ve Scottie Wilbekin'in yanı sıra Barcelona'dan Nikola Mirotic, CSKA Moskova'dan Mike James, Panathinaikos OPAP'tan Nick Calathes, Real Madrid'den Anthony Randolph ve Valencia Basket'ten Bojan Dubljevic yer aldı.
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