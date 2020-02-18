18 Şubat 2020, Salı

FENERBAHÇE

Vedat Muriç'in menajerinden transfer açıklaması

Vedat Muriç'in menajerinden transfer açıklaması
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 18.02.2020 Giriş Tarihi: 18.02.2020

Sezon başında 'dan edilen ve sarı-lacivertli takımla gösterdiği etkili performansla şimdiden Avrupa devlerinin radarına giren ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor... Kış transfer döneminde aldığı transfer teklifleri nedeniyle kafasının karıştığı iddia edilen Kosovalı golcünün menajeri Haluk Canatar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Muriç'in forması ile şampiyonluk yaşamak ve 'ne katılmaktan başka bir düşüncesinin olmadığını belirtti.

Canatar, Instagram hesabından paylaştığı hikayede "Temsilciliğini yaptığım profesyone futbolcu Vedat Muriç ile ilgili devre arası kendisine gelen transfer teklifleri sebebiyle aklının karıştığı iddiaları tamamen asılsız olup, kulübünde oynamatan son derece mutlu olmakla birlikte şampiyonluk başarısına ulaşmak, önümüzdeki sezon yeni başarılara ulaşmak ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edebilmekten başka hiçbir düşüncesi yoktur." ifadelerini kullandı.

İşte o açıklama:

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