18 Şubat 2020, Salı
BİZE ULAŞIN
Vedat Muriç'in menajerinden transfer açıklaması
Güncelleme Tarihi: 18.02.2020 Giriş Tarihi: 18.02.2020
Sezon başında Çaykur Rizespor'dan transfer edilen ve sarı-lacivertli takımla gösterdiği etkili performansla şimdiden Avrupa devlerinin radarına giren Vedat Muriç ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor... Kış transfer döneminde aldığı transfer teklifleri nedeniyle kafasının karıştığı iddia edilen Kosovalı golcünün menajeri Haluk Canatar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Muriç'in Fenerbahçe forması ile şampiyonluk yaşamak ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmaktan başka bir düşüncesinin olmadığını belirtti.
Canatar, Instagram hesabından paylaştığı hikayede "Temsilciliğini yaptığım profesyone futbolcu Vedat Muriç ile ilgili devre arası kendisine gelen transfer teklifleri sebebiyle aklının karıştığı iddiaları tamamen asılsız olup, kulübünde oynamatan son derece mutlu olmakla birlikte şampiyonluk başarısına ulaşmak, önümüzdeki sezon yeni başarılara ulaşmak ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edebilmekten başka hiçbir düşüncesi yoktur." ifadelerini kullandı.
İşte o açıklama:
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...