18 Şubat 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Galatasaray hazırlıkları sürüyor!

Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürüyor!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 18.02.2020

, 'in 23. haftasında evinde oynayacağı derbisinin hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

'nde yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.30'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Dar alanda yapılan hücum savunma organizasyonlarıyla devam eden idman, bireysel çalışmalarla noktalandı.

, maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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