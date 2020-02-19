19 Şubat 2020, Çarşamba
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Vedat Muriç’e yakın markaj
Giriş Tarihi: 19.02.2020
Galatasaray'ın iki stoperi Marcao ve Ryan Donk, Fenerbahçe derbisi öncesinde Vedat Muriç'in videolarını izlemeye başladı.
Galatasaray'ın iki stoperi Marcao ve Ryan Donk, Fenerbahçe derbisi öncesinde Vedat Muriç'in videolarını izlemeye başladı. İki oyuncu, sarı-lacivertli ekibin en önemli gol silahını kilitlemek için zayıf yanlarını çalışıyor. Fatih Terim'in yardımcılarından Hasan Şaş da Muriç ile ilgili hazırladığı bir değerlendirme raporunu da verdi. İyi bir ikili oluşturan Marcao ve Donk, Galatasaray'ın son 6 maçta sadece 2 gol yemesinde büyük rol oynadı.
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