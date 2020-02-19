19 Şubat 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Vedat Muriç’e yakın markaj

Vedat Muriç’e yakın markaj
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 19.02.2020

Galatasaray'ın iki stoperi Marcao ve Ryan Donk, Fenerbahçe derbisi öncesinde Vedat Muriç'in videolarını izlemeye başladı.

Galatasaray'ın iki stoperi Marcao ve Ryan Donk, Fenerbahçe derbisi öncesinde Vedat Muriç'in videolarını izlemeye başladı. İki oyuncu, sarı-lacivertli ekibin en önemli gol silahını kilitlemek için zayıf yanlarını çalışıyor. 'in yardımcılarından da Muriç ile ilgili hazırladığı bir değerlendirme raporunu da verdi. İyi bir ikili oluşturan Marcao ve Donk, Galatasaray'ın son 6 maçta sadece 2 gol yemesinde büyük rol oynadı.
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