18 Şubat 2020, Salı
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Süper Lig'de yaşadığı üst üste puan kayıplarıyla zirvenin uzağında kalan Fenerbahçe'de 23 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacak Galatasaray derbisinin hazırlıkları sürüyor. Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden paylaşılan fotoğraflarda ise teknik direktör Ersun Yanal ile ilgili dikkat çeken bir detaya rastlandı. İşte o görüntüler...
Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi! Ersun Yanal...
Süper Lig'de yaşadığı üst üste puan kayıplarıyla zirvenin uzağında kalan Fenerbahçe'de 23 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacak Galatasaray derbisinin hazırlıkları sürüyor. Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden paylaşılan fotoğraflarda ise teknik direktör Ersun Yanal ile ilgili dikkat çeken bir detaya rastlandı. İşte o görüntüler...
Giriş Tarihi: 18.02.2020 17:14
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