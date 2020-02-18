Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi! Ersun Yanal...

Süper Lig'de yaşadığı üst üste puan kayıplarıyla zirvenin uzağında kalan Fenerbahçe'de 23 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacak Galatasaray derbisinin hazırlıkları sürüyor. Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden paylaşılan fotoğraflarda ise teknik direktör Ersun Yanal ile ilgili dikkat çeken bir detaya rastlandı. İşte o görüntüler...



Giriş Tarihi: 18.02.2020 17:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





