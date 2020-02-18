18 Şubat 2020, Salı

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi! Ersun Yanal...

Süper Lig'de yaşadığı üst üste puan kayıplarıyla zirvenin uzağında kalan Fenerbahçe'de 23 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacak Galatasaray derbisinin hazırlıkları sürüyor. Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden paylaşılan fotoğraflarda ise teknik direktör Ersun Yanal ile ilgili dikkat çeken bir detaya rastlandı. İşte o görüntüler...

Giriş Tarihi: 18.02.2020 17:14
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Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi! Ersun Yanal...

Fenerbahçe Futbol A Takımı, Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü Kadıköy'de oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi! Ersun Yanal...

Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.30'da başladı.

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Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi! Ersun Yanal...

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

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Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi! Ersun Yanal...

Dar alanda yapılan hücum savunma organizasyonlarıyla devam eden idman, bireysel çalışmalarla noktalandı. Fenerbahçe, Galatasaray maçı hazırlıklarını 19 Şubat Çarşamba günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi! Ersun Yanal...

ERSUN YANAL SÜRPRİZİ

Öte yandan yapılan resmi açıklamada Ersun Yanal sürprizi meydana geldi.

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