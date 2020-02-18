18 Şubat 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi Nabil Dirar krizi!

Fenerbahçe'de Nabil Dirar krizi!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 18.02.2020

'in 23. haftasında dev derbide ile , Ülker Stadı'nda karşılaşacak. Ligde yaşadığı üst üste puan kayıpları nedeniyle zirve yarışında ağır yara alan ve Galatasaray galibiyetiyle yeni bir galibiyet serisine başlamak isteyen sarı-lacivertlilerde krizi yaşanıyor... 'ın sakatlığı nedeniyle sezon başından beri sol bekte görev yapan Faslı futbolcunun bu bölgeden memnun olmadığı ve eski mevkisine dönmek istediği belirtildi.

'in 22. haftasında oynanan Ankaragücü maçından 2-1'lik mağlubiyetle ayrılarak üst üste üçüncü maçından da galip ayrılamayan 'de derbisinin hazırlıkları başladı. Taraftarı önünde ezeli rakibini devirerek yeniden şampiyonluk yarışında iddialı konuma gelmek isteyen sarı-lacivertlilerde krizi yaşanıyor... Skorer'in haberine göre, sarı-kırmızılı takım karşısında kart cezalısı Luiz Gustavo ve sakatlıkları bulunan Emre Belözoğlu ile Garry Rodrigues'den faydalanamayacak olan Kanarya'da sezon başından beri Hasan Ali'nin yokluğunda sol bek pozisyonunda görev alan Faslı futbolcunun eski bölgesine dönmek istediği belirtildi. Son Ankaragücü maçında da sağ kanada dönmek isteyen Dirar, ikinci yarıda yapılan değişikliklerin ardından kendi bölgesine dönmüştü.

Kadıköy'de sahne devlerin! İşte muhtemel 11'ler... haberin devamı SERDAR AZİZ İSTİKRARI YAKALADI

Galatasaray forması giydiği dönemde sık sık sakatlandığı için eleştirilen , Fenerbahçe formasıyla istikrarlı bir performans ortaya koyuyor. Tecrübeli savunma oyuncusu, bu sezon defansta sabit kalan tek isim oldu.

Sezon başında elindeki çatlak sebebiyle bir süre takımdan ayrı kalan 29 yaşındaki futbolcu, şans bulduğu ilk maçın ardından formayı bırakmadı. Süper Lig'in 8. haftasında 20 Ekim'de oynanan Yukatel Denizlispor maçıyla birlikte ilk 11'e dönen futbolcu, o tarihten bu yana tüm lig maçlarında ilk 11'de görev aldı. Tecrübeli stoper, bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 14 maçta 3 gol kaydetti.

Dev derbinin iddaa oranları açıklandı! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe'de sular durulmuyor! Şimdi de Ersun Yanal... F.Bahçe'de sular durulmuyor! Şimdi de Ersun Yanal...
Çakır derbiyi yönetecek mi? Açıklandı... Çakır derbiyi yönetecek mi? Açıklandı...
Kadıköy'de sahne devlerin! İşte muhtemel 11'ler... Kadıköy'de sahne devlerin! İşte muhtemel 11'ler...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör