Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi Nabil Dirar krizi!

Süper Lig'in 23. haftasında dev derbide Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadı'nda karşılaşacak. Ligde yaşadığı üst üste puan kayıpları nedeniyle zirve yarışında ağır yara alan ve Galatasaray galibiyetiyle yeni bir galibiyet serisine başlamak isteyen sarı-lacivertlilerde Nabil Dirar krizi yaşanıyor... Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlığı nedeniyle sezon başından beri sol bekte görev yapan Faslı futbolcunun bu bölgeden memnun olmadığı ve eski mevkisine dönmek istediği belirtildi.

Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Ankaragücü maçından 2-1'lik mağlubiyetle ayrılarak üst üste üçüncü maçından da galip ayrılamayan Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinin hazırlıkları başladı. Taraftarı önünde ezeli rakibini devirerek yeniden şampiyonluk yarışında iddialı konuma gelmek isteyen sarı-lacivertlilerde Nabil Dirar krizi yaşanıyor... Skorer'in haberine göre, sarı-kırmızılı takım karşısında kart cezalısı Luiz Gustavo ve sakatlıkları bulunan Emre Belözoğlu ile Garry Rodrigues'den faydalanamayacak olan Kanarya'da sezon başından beri Hasan Ali'nin yokluğunda sol bek pozisyonunda görev alan Faslı futbolcunun eski bölgesine dönmek istediği belirtildi. Son Ankaragücü maçında da sağ kanada dönmek isteyen Dirar, ikinci yarıda yapılan değişikliklerin ardından kendi bölgesine dönmüştü.

Galatasaray forması giydiği dönemde sık sık sakatlandığı için eleştirilen Serdar Aziz, Fenerbahçe formasıyla istikrarlı bir performans ortaya koyuyor. Tecrübeli savunma oyuncusu, bu sezon defansta sabit kalan tek isim oldu.

Sezon başında elindeki çatlak sebebiyle bir süre takımdan ayrı kalan 29 yaşındaki futbolcu, şans bulduğu ilk maçın ardından formayı bırakmadı. Süper Lig'in 8. haftasında 20 Ekim'de oynanan Yukatel Denizlispor maçıyla birlikte ilk 11'e dönen futbolcu, o tarihten bu yana tüm lig maçlarında ilk 11'de görev aldı. Tecrübeli stoper, bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 14 maçta 3 gol kaydetti.