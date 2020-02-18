Fenerbahçe'de Ersun Yanal antrenmana çıkmadı!
Süper Lig'de son 3 haftada sadece 1 puan alabilen Fenerbahçe'de sular durulmuyor! Derbi öncesi Nabil Dirar krizi patlak verirken, şimdi de teknik direktör Ersun Yanal antrenmana çıkmadı.
Alınan kötü sonuçların ardından geleceği belirsiz olan teknik direktör Ersun Yanal, dün tesislere geldi fakat takımının başında antrenmana çıkmadı. Teknik adamın bu hareketine bir çok yorum gelirken, 58 yaşındaki çalıştırıcının neden idmana çıkmadığı da öğrenildi.
Sabah'ın haberine göre; MKE Ankaragücü mağlubiyeti sonrasında öğrencilerine tepki olarak idmana çıkmayan tecrübeli çalıştırıcının, bu hareketi önceden de bazı yenilgilerden sonra idmana çıkmadığı bildirildi.
Pazar günü oynanacak Galatasaray derbisinde takımının başında olacak. Ayrıca Yanal'ın katılmadığı antrenmana Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Başkan Vekili Semih Özsoy'un idmanı takip ettiği bilgisine ulaşıldı.
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