18 Şubat 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Ersun Yanal antrenmana çıkmadı!

F.Bahçe'de sular durulmuyor! Şimdi de Ersun Yanal...
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 18.02.2020 Giriş Tarihi: 18.02.2020

'de son 3 haftada sadece 1 puan alabilen 'de sular durulmuyor! Derbi öncesi krizi patlak verirken, şimdi de antrenmana çıkmadı.

Alınan kötü sonuçların ardından geleceği belirsiz olan , dün tesislere geldi fakat takımının başında antrenmana çıkmadı. Teknik adamın bu hareketine bir çok yorum gelirken, 58 yaşındaki çalıştırıcının neden idmana çıkmadığı da öğrenildi.

Sabah'ın haberine göre; MKE Ankaragücü mağlubiyeti sonrasında öğrencilerine tepki olarak idmana çıkmayan tecrübeli çalıştırıcının, bu hareketi önceden de bazı yenilgilerden sonra idmana çıkmadığı bildirildi.

Pazar günü oynanacak derbisinde takımının başında olacak. Ayrıca Yanal'ın katılmadığı antrenmana Başkanı ve Başkan Vekili Semih Özsoy'un idmanı takip ettiği bilgisine ulaşıldı.

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