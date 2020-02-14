14 Şubat 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Emre Belözoğlu: Artık puan kaybına tahammülümüz yok

Artık puan kaybına tahammülümüz yok
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 14.02.2020

Ligin 22. haftasında Ankaragücü'ne konuk olacak 'de kaptan sazı eline aldı. Genç futbolcularla yakından ilgilenen , teknik direktör 'ın da onayıyla her fırsatta takım arkadaşlarıyla toplantılar yapıyor.

Kalan haftaların önemine değinen 39 yaşındaki futbolcu, "Artık oynadığımız futbolun karşılığını almak zorundayız. Puan kaybına tahammülümüz olmadığı bir sürece girdik. Herkes elinden geleni yapmak zorunda. Hocamızın da her fırsatta dediği gibi biz en iyi bildiğimiz işi yapalım. Sahaya odaklanalım ve sezon sonunda hedeflediğimiz şampiyonluğa ulaşalım" sözlerini sarfediyor.

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