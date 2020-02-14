14 Şubat 2020, Cuma
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Emre Belözoğlu: Artık puan kaybına tahammülümüz yok
Giriş Tarihi: 14.02.2020
Ligin 22. haftasında Ankaragücü'ne konuk olacak Fenerbahçe'de kaptan sazı eline aldı. Genç futbolcularla yakından ilgilenen Emre Belözoğlu, teknik direktör Ersun Yanal'ın da onayıyla her fırsatta takım arkadaşlarıyla toplantılar yapıyor.
Kalan haftaların önemine değinen 39 yaşındaki futbolcu, "Artık oynadığımız futbolun karşılığını almak zorundayız. Puan kaybına tahammülümüz olmadığı bir sürece girdik. Herkes elinden geleni yapmak zorunda. Hocamızın da her fırsatta dediği gibi biz en iyi bildiğimiz işi yapalım. Sahaya odaklanalım ve sezon sonunda hedeflediğimiz şampiyonluğa ulaşalım" sözlerini sarfediyor.
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