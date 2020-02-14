Hasan Ali Kaldırım: Futbol oynamayı çok özlemişim

Uzun süren sakatlığının ardından kupada forma giyen Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım, Ankaragücü maçı öncesi birçok konu hakkında konuştu. İşte Hasan'ın öne çıkan sözleri:

"Futbol oynamayı özlemişim, kendimi çok iyi ve hazır hissediyorum. Bir an önce takıma katkı sağlamak için sabırsızlanıyorum. Galatasaray maçları öncesi her zaman çok konsantre olduğumuzu göstermiştik. Puan kaybına tahammülümüz kalmadı. Ankara'dan 3 puanla dönüp, Galatasaray'a karşı da taraftarımız önünde üstünlük sağlamak istiyoruz."