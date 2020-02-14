14 Şubat 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Hasan Ali Kaldırım: Futbol oynamayı çok özlemişim

Futbol oynamayı çok özlemişim
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 14.02.2020

Uzun süren sakatlığının ardından kupada forma giyen Fenerbahçeli futbolcu , Ankaragücü maçı öncesi birçok konu hakkında konuştu. İşte Hasan'ın öne çıkan sözleri:

" oynamayı özlemişim, kendimi çok iyi ve hazır hissediyorum. Bir an önce takıma katkı sağlamak için sabırsızlanıyorum. maçları öncesi her zaman çok konsantre olduğumuzu göstermiştik. Puan kaybına tahammülümüz kalmadı. 'dan 3 puanla dönüp, Galatasaray'a karşı da taraftarımız önünde üstünlük sağlamak istiyoruz."

Falette'den göz dolduran performans haberin devamı

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