20 Şubat 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Cucine Lube 3-1 Fenerbahçe HDI Sigorta

F.Bahçe son hafta maçında mağlup
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 20.02.2020

Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında deplasmanda temsilcisi 'ye 3-1 yenildi.

'nın Civitanova Marche kentindeki Eurosuole Forum Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip, 25-17, 21-25, 25-18 ve 25-22'lik setlerle kazandı.

Sarı-lacivertli ekip, grup maçlarını galibiyet alamadan tamamladı.

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