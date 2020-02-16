Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu şoku! Galatasaray maçında yok...
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun kas ve kas zarında yırtık tespit edildi. Emre Belözoğlu, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
Süper Lig 22. hafta mücadelesinde deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşan Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'nun sakatlığı ile büyük bir şok yaşadı.
Maça yedek kulübesinde başlayan 39 yaşındaki orta saha oyuncusu, ikinci yarının başında Tolga Ciğerci'nin yerine dahil oldu.
Ancak dakikalar 66'yı gösterdiğinde yedek kulübesine oyuna devam edemeyeceğini işaret eden kaptan Emre Belözoğlu, kendisini yere bıraktı.
Tecrübeli futbolcu sekerek oyun dışına gelirken yerine Ferdi Kadıoğlu dahil oldu.
Yıldız futbolcuya yapılan tetkiklerin ardından, sol bacağının iç kısmındaki kasın zarında yırtık tespit edildi. Belözoğlu'nun tedavisine başlandı.
Yıldız ismin Süper Lig'in 23. haftasında Kadıköy Ülker Stadyumunda oynanacak Galatasaray derbisinde sahada olamayacağı belirtildi.
Öte yandan sakatlığı bulunan Garry Rodrigues ve cezalı duruma düşen Luiz Gustavo'da Galatasaray derbisinde sahada yer alamayacak.
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