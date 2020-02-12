Fenerbahçe transferde erken davrandı! Anlaşma sağlandı...

Fenerbahçe bu sezon Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlanmasıyla beraber sol bekte büyük bir sıkıntı yaşamıştı. Sarı-lacivertliler devre arasında Ricardo Rodriguez'i gündemine getirmiş, oyuncu ise PSV'yi tercih etmişti.

Fenerbahçe, ilk devreyi Hasan Ali'nin sakatlanmasıyla beraber sol beksiz kapattı. Devre arasında da bu sorunu çözemeyen sarı-lacivertli ekip, sezon sonu için hızlı davrandı.

Sabah'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe sezon sonu için Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'un sol beki Fabrice N'Sakala ile anlaştığı öne sürüldü. Fenerbahçe Yönetimi, devre arasında da oyuncuyu transfer gündemine almış fakat Akdeniz ekibinin teknik direktörü Erol Bulut bu transfere izin vermemişti.

N'Sakala, 2016 sezonunda Anderlecht'ten kiralık olarak Alanya'ya transfer olmuş, 2017 yılında oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştı. Oyuncunun mukavelesi 30 Haziran 2020'de sona erecek.