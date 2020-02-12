12 Şubat 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe transferde erken davrandı! Anlaşma sağlandı...

F.Bahçe transferde erken davrandı! Anlaşma sağlandı...
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 12.02.2020 Giriş Tarihi: 12.02.2020

bu sezon 'ın sakatlanmasıyla beraber sol bekte büyük bir sıkıntı yaşamıştı. Sarı-lacivertliler devre arasında Ricardo Rodriguez'i gündemine getirmiş, oyuncu ise PSV'yi tercih etmişti.

, ilk devreyi Hasan Ali'nin sakatlanmasıyla beraber sol beksiz kapattı. Devre arasında da bu sorunu çözemeyen sarı-lacivertli ekip, sezon sonu için hızlı davrandı.

Sabah'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe sezon sonu için ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'un sol beki Fabrice ile anlaştığı öne sürüldü. Fenerbahçe Yönetimi, devre arasında da oyuncuyu gündemine almış fakat ekibinin teknik direktörü Erol Bulut bu transfere izin vermemişti.

, 2016 sezonunda Anderlecht'ten kiralık olarak Alanya'ya transfer olmuş, 2017 yılında oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştı. Oyuncunun mukavelesi 30 Haziran 2020'de sona erecek.

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