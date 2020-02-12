12 Şubat 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Kritik 24 saat

Kritik 24 saat
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 12.02.2020

yarın; Beşiktaş’ın, Göztepe maçıyla ilgili yaptığı itirazı görüşerek karara bağlayacak. IFAB, TFF’ye maçın tekrar edilmesinin uygun olacağını belirtmişti.

Ligin 19. haftasında oynanan Göztepe - Beşiktaş maçına ilişkin önemli bir adım attı. Buna göre federasyon, siyah-beyazlıların maçında kural hatası yapıldığı yönündeki itirazını görüşmek ve son kararı vermek üzere olağanüstü toplantı kararı aldı. Beşiktaş, TFF'ye yaptığı maçın tekrar edilmesine ilişkin talebini IFAB'a da iletirken, yarın yapılacak toplantının ardından sonucun açıklanması bekleniyor. Beşiktaş'a konuyla ilgili iyi bir haber gelmiş; IFAB (Uluslararası Futbol Birliği Kurulu) TFF'ye verdiği raporda maçın tekrar edilmesine ilişkin bilgi paylaşımında bulunmuştu.

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