16 Şubat 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de değişiklikler yaramadı

Fenerbahçe'de değişiklikler yaramadı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 16.02.2020

, Ankaragücü karşısında ilk yarıyı 1-0 geride tamamladıktan sonra teknik direktör ikinci devre öncesi tek oyuncu değişikliğiyle sistemle oynadı.

İlk 45 dakikada dökülen sol ön oyuncusu 'yi kenara alan Yanal yerine kaptan 'nu sahaya sürdü. Bu değişiklikle Deniz Türüç sol beke geçti. İlk yarı zorlanan Nabil Dirar sağ önde oynamaya başladı. Emre Belözoğlu da orta sahaya geçti. Ancak Kanarya yine hücumda etkin olamadı. Tecrübeli oyuncunun sakatlanıp çıkmasının ardından sistem bir kez daha değişti ancak hücumda tıkanınca Ankaragücü deplasmanından puansız döndü.

Ersun Yanal: Kötü gidişatın sorumlusu benim haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Canlı yayında flaş sözler! Yanal teknik direktör değil kondisyonerdir Canlı yayında flaş sözler! "Yanal teknik direktör değil kondisyonerdir"
F.Bahçe'nin yediği golde Altay'ın büyük hatası var "F.Bahçe'nin yediği golde Altay'ın büyük hatası var"
Fenerbahçe'de derbi öncesi sakatlık şoku! Fenerbahçe'de derbi öncesi sakatlık şoku!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör