16 Şubat 2020, Pazar
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'de değişiklikler yaramadı
Giriş Tarihi: 16.02.2020
Fenerbahçe, Ankaragücü karşısında ilk yarıyı 1-0 geride tamamladıktan sonra teknik direktör Ersun Yanal ikinci devre öncesi tek oyuncu değişikliğiyle sistemle oynadı.
İlk 45 dakikada dökülen sol ön oyuncusu Tolga Ciğerci'yi kenara alan Yanal yerine kaptan Emre Belözoğlu'nu sahaya sürdü. Bu değişiklikle Deniz Türüç sol beke geçti. İlk yarı zorlanan Nabil Dirar sağ önde oynamaya başladı. Emre Belözoğlu da orta sahaya geçti. Ancak Kanarya yine hücumda etkin olamadı. Tecrübeli oyuncunun sakatlanıp çıkmasının ardından sistem bir kez daha değişti ancak Fenerbahçe hücumda tıkanınca Ankaragücü deplasmanından puansız döndü.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...