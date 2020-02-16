Fenerbahçe söndü

Trabzonspor’a yenilen, ardından Alanya ile berabere kalan Fenerbahçe; dün akşam deplasmanda Ankaragücü’ne kaybetti. Kanarya, şampiyonluk yolunda ağır yara aldı.

Süper Lig'in 22. haftasında A.Gücü ile F.Bahçe karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Ankaragücü, 13. dakikada Saba Lobjanidze'nin golüyle öne geçti. 75. dakikada Gerson Rodrigues, farkı ikiye çıkardı. Fenerbahçe'nin tek golünü 90+6. dakikada Serdar Aziz attı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe, son 3 maçta 8 puan kaybederek 38 puanda kalırken, A.Gücü ise 20 puana yükseldi ve maç fazlasıyla küme düşme hattından çıktı.

ZİRVEDEN UZAK KALDI

Ligin ikinci yarısına G.Antep ve Başakşehir galibiyetleriyle başlayan sarı-lacivertliler, ardından Trabzonspor'a yenilgi, Alanyaspor ile berabere kaldı, dün akşam da deplasmanda A.Gücü'ne kaybetti. F.Bahçe üst üste aldığı bu yenilgilerle şampiyon yarışında da büyük yara aldı. Son 3 maçta 8 puan kaybeden ve sadece 2 puan toplayabilen sarı-lacivertiler, maç fazlasıyla lider durumdaki Başakşehir'in 5 puan gerisinde kaldı. F.Bahçe önümüzdeki hafta sahasında ezeli rakibi G.Saray'ı konuk edecek.

DEPLASMANDAKİ 5. YENİLGİ

Süper Lig'de bu sezon iç sahada iyi bir performans sergileyen Fenerbahçe, dış sahada aynı grafiği çizemedi. Sarı-lacivertliler bu sezon deplasmanda oynadığı 12 maçta 4 galibiyet alırken, 5 kez de yenildi. 3 karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı. Bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda Alanya, Kayseri, Sivas ve Trabzonspor'a mağlup olan F.Bahçe; dün akşam da A.Gücü'ne yenilmekten kurtulamadı. Sarı-lacivertliler bu sezon oynadığı 12 maçta sadece 15 puan toplarken, 15 da puan kaybederek zirve yarışında önemli bir avantajı kaçırmış oldu.