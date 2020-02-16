16 Şubat 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de gelen ilk top gol oluyor

Gelen ilk top gol oluyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 16.02.2020

Şampiyonluk yarışında zirveden uzak kalmayan istemeyen 'de, ilk gol fobisi dün akşam da devam etti. Sarı-lacivertlilerin bu sezon ligdeki 22 maçın 12’sinde kalesine gelen ilk top gol oldu.

Deplesmanda A.Gücü'ne konuk olan sarı-lacivertliler, evsahibi ekibin ilk atağında kalesinde golü gördü. F.Bahçe bu sezon 'de oynadığı 22 maçın 17'sinde gol yerken, bu karşılaşmaların 12'sinde kalesine gelen ilk top gol oldu. Bu arada sarı-lacivertlilerin file bekçisi Altay Bayındır, A.Gücü'nün attığı golde hatalı bir çıkış yaparak, takımının 13. dakikada mağlup duruma düşmesine neden oldu. Öte yandan A.Gücü taraftarları dün akşamki maç öncesinde kaleci Altay'ı tribünlere çağırarak "A.Gücülü Altay" diye bağırdılar.

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