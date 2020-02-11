Ersun Yanal'ın Jailson tercihi 15 puan kaybettirdi!

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Gremio'dan kadrosuna kattığı ön libero Jailson, bu sezon sık sık stoper mevkisinde görev almıştı. Adil Rami'nin performansından memnun olmayan teknik direktör Ersun Yanal, bu bölgede Brezilyalı oyuncuya görev vermişti. Yanal'ın stoperde Jailson ısrarı ise sarı-lacivertli ekibe pahalıya patladı! Süper Lig'de 21 hafta geride kalırken, Jailson 13 hafta stoper oynadı. Oyuna sonradan 5 kez dahil olan 24 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda orta sahada görev aldı. Jailson'un stoper olarak oynadığı 13 karşılaşmayı Kanarya, 3 kez berabere kalırken 3 kez de kaybetti. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe bu sezon hücum hattında iyiyken savunma hattında da bir o kadar kötü ilerledi... Savunmadaki eksiklikler göze çarparken teknik direktör Ersun Yanal'ın tercihleri de büyük kayıplara neden oldu.

Adil Rami'den memnun olmayan, Sadık Çiftpınar'ın da sakatlanmasıyla birlikte kariyerinde ilk kez stoper mevkisine geçen Jailson'un yaptığı hatalar dikkatlerden kaçmadı.

Milliyet'in haberine göre; 13 maçın 6'sında puan kaybeden Fenerbahçe, bu karşılaşmaların 5'inde Jailson'un bireysel hatalarından dolayı gol yedi.

3. haftada 1-1 biten Trabzonspor karşılaşmasında yerini koruyamayan Jailson, Ekuban'ın beraberlik golüne engel olamadı.

4. hafta topla çıkarken topu kaybeden 24 yaşındaki oyuncu, takımına golü yedirten hatayı yapmış oldu. Sarı-lacivertliler o maçta Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu.

7. hafta Antalyaspor karşılaşmasını Kadıköy'de 1-0 kaybeden Kanarya'da, Jailson son adam iken rakibini kaçırınca gole engel olamadı.

20. haftadaki 2-1'lik Trabzonspor yenilgisinde de Fenerbahçe 1-0 öndeyken, Sörloth'u kaçıran genç oyuncu, takımına beraberlik golünü yedirdi.

BİR TEK SERDAR

Son oynanan Alanyaspor maçında da 2 penaltıya sebebiyet veren Jailson, 1-1'lik beraberlikte öne çıktı. Bu 5 maçta toplamda 13 puan yitiren Fenerbahçe'de stoper bölgesinde Serdar Aziz dışında istikrar bulunamadı. Adil Rami ligde 45 dakika süre alırken, Sadık sakatlığı nedeniyle sezonu kapadı. Yeni transfer Simon Falette de henüz istenen fizik seviyede değil. Sezon başında kadroya katılan Zanka da devre arasında ayrıldı.