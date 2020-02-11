11 Şubat 2020, Salı

FENERBAHÇE

Barcelona'da Dembele 6 ay sahalardan uzak kalacak

Barcelona'da Dembele 6 ay sahalardan uzak kalacak
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 11.02.2020

Kulübü, sağ bacak arka adale tendonunda tespit edilen tam yırtıktan dolayı ameliyat edilen Fransız futbolcusu Ousmane Dembele'nin iyileşme süresinin 6 ay olarak öngörüldüğünü açıkladı.

Kulübünden yapılan açıklamada, 3 Şubat'ta antrenmanda sakatlanan Dembele'nin Finlandiya'da başarılı bir ameliyat geçirdiği bildirdi.

Katalan kulübü, Fransız futbolcunun sahalara dönme süresinin yaklaşık 6 ay olduğunu duyurdu.

Bu arada İspanyol basını, Barcelona'nın 'den sonra Dembele'nin de sakatlanmasıyla doğan transfer hakkını değerlendireceğini ve 35 milyon avro karşılığında 'tan Brezilyalı 28 yaşındaki forvet Willian Jose'yi hemen renklerine katacağını iddia etti.

Jose'nin mevcut durumda Real Sociedad ile 2024 Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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