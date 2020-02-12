12 Şubat 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Simon Falette'den göz dolduran performans

Falette'den göz dolduran performans
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 12.02.2020 Giriş Tarihi: 12.02.2020

çeyrek final rövanş maçında ile GMG Kırklarelispor, Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. 3-0'ın rövanşında rakibini 1-0 mağlup eden sarı-lacivertlilerde yeni , ilk 11'de başladığı karşılaşmada gösterdiği performansla taraftarın beğenisini kazandı.

'nin ara döneminde 'tan sezon sonuna kadar kiraladığı , sarı-lacivertli formayla 'nda oynanan GMG Kırklarelispor maçıyla ilk kez 11'de kendisine yer buldu. İyi bir performans sergileyen ve attığı isabetli paslarla taraftarın beğenisi toplayan Gineli stoper, ilk 11 için önemli bir aday olacağını gösterdi. Karşılaşma sonrası A Spor'a özel açıklamalarda bulunan Falette, "İyi bir takımız. Burada olduğum sürece bu takım için oynamaktan keyif alacağım." ifadelerini kullandı.

İşte Falette'in maç sonu açıklamaları:

Simon Falette: Biz iyi bir takımız

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