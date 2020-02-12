Simon Falette'den göz dolduran performans

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe ile GMG Kırklarelispor, Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. 3-0'ın rövanşında rakibini 1-0 mağlup eden sarı-lacivertlilerde yeni transfer Simon Falette, ilk 11'de başladığı karşılaşmada gösterdiği performansla taraftarın beğenisini kazandı.

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Eintracht Frankfurt'tan sezon sonuna kadar kiraladığı Simon Falette, sarı-lacivertli formayla Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan GMG Kırklarelispor maçıyla ilk kez 11'de kendisine yer buldu. İyi bir performans sergileyen ve attığı isabetli paslarla taraftarın beğenisi toplayan Gineli stoper, ilk 11 için önemli bir aday olacağını gösterdi. Karşılaşma sonrası A Spor'a özel açıklamalarda bulunan Falette, "İyi bir takımız. Burada olduğum sürece bu takım için oynamaktan keyif alacağım." ifadelerini kullandı.

İşte Falette'in maç sonu açıklamaları: