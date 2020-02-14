14 Şubat 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Ersun Yanal öğrencilerine ilk hedefi gösterdi

Yanal öğrencilerine ilk hedefi gösterdi
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 14.02.2020

Son iki haftada 1 puan alan , milli araya kadar oynanacak 6 karşılaşmayı da kazanmayı planlıyor. Sarı-lacivertliler, bu periyotta en zor sınavını evinde 20 yıldır yenilmediği ’a karşı verecek. Fenerbahçe, rakiplerinin birbirleriyle oynayacağı süreçte 6’da 6 ile liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor.

Ligdeki son 3 maçını zirve yarışı yaptığı , ve 'a karşı oynayan , bu karşılaşmalardan 5 puan çıkarmıştı. Üst üste yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışında ağır yara alan sarı-lacivertliler, yeni rotayı çizdi. Teknik direktör , öğrencilerinden milli araya kadar oynanacak 6 maçı da kazanmaları istedi. Tecrübeli hoca, rakiplerinin de birbirleriyle oynayacağı bu süreçte 6'da 6 ile liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor.

DEV KAPIŞMA KADIKÖY'DE

İkinci yarıya zorlu bir fikstürle giren Kanarya, 22. haftada Ankaragücü'ne konuk olacak. Fenerbahçe, daha sonra ise milli araya kadar sırasıyla , , Denizlispor, ve ile kozlarını paylaşacak. Sarı- lacivertlilerin bu fikstürde en zorlu sınavı ise 20 yıldır taraftarı önünde yenilmediği ezeli rakibi Galatasaray'a karşı olacak. Ersun Yanal'ın öğrencileri, diğer 5 maçı ise alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren takımlar önünde oynayacak.

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