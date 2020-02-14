Ersun Yanal öğrencilerine ilk hedefi gösterdi

Son iki haftada 1 puan alan Fenerbahçe, milli araya kadar oynanacak 6 karşılaşmayı da kazanmayı planlıyor. Sarı-lacivertliler, bu periyotta en zor sınavını evinde 20 yıldır yenilmediği Galatasaray’a karşı verecek. Fenerbahçe, rakiplerinin birbirleriyle oynayacağı süreçte 6’da 6 ile liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor.

Ligdeki son 3 maçını zirve yarışı yaptığı Başakşehir, Trabzonspor ve Alanyaspor'a karşı oynayan Fenerbahçe, bu karşılaşmalardan 5 puan çıkarmıştı. Üst üste yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışında ağır yara alan sarı-lacivertliler, yeni rotayı çizdi. Teknik direktör Ersun Yanal, öğrencilerinden milli araya kadar oynanacak 6 maçı da kazanmaları istedi. Tecrübeli hoca, rakiplerinin de birbirleriyle oynayacağı bu süreçte 6'da 6 ile liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor.

DEV KAPIŞMA KADIKÖY'DE

İkinci yarıya zorlu bir fikstürle giren Kanarya, 22. haftada Ankaragücü'ne konuk olacak. Fenerbahçe, daha sonra ise milli araya kadar sırasıyla Galatasaray, Antalyaspor, Denizlispor, Konyaspor ve Kayserispor ile kozlarını paylaşacak. Sarı- lacivertlilerin bu fikstürde en zorlu sınavı ise 20 yıldır taraftarı önünde yenilmediği ezeli rakibi Galatasaray'a karşı olacak. Ersun Yanal'ın öğrencileri, diğer 5 maçı ise alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren takımlar önünde oynayacak.