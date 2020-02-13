Fenerbahçe'de Garry Rodrigues 3 hafta yok
Fenerbahçeli futbolcu Garry Rodrigues, sol üst arka adalesindeki sakatlık nedeniyle yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacak. Rodrigues, MKE Ankaragücü, Galatasaray ve Antalyaspor maçlarında forma giyemeyecek.
Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşanıyor... Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Garry Rodrigues, antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 3 hafta sahalarda uzak kalacak. Sol üst arka adalesinde ikinci derecede yırtık tespit edilen Rodrigues'in Ankaragücü, Galatasaray ve Antalyaspor maçlarında forma giyemeyeceği öğrenildi.
FENERBAHÇE'DEN RODRIGUES AÇIKLAMASI
Fenerbahçe Kulübü, akşam antrenmanı sırasında ağrı hisseden Garry Rodrigues'in antrenmanı tamamlayamadığını ve oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün yapılan akşam antrenmanında ağrı hisseden futbolcumuz Garry Rodrigues antrenmanı tamamlayamamıştır. Oyuncumuzun çekilen MR'ı sonucu sol bacak, üst arka adale (hamstring) alt yapışma yerinde kısmi yırtık (2'nci derece) tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.
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