13 Şubat 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Garry Rodrigues 3 hafta yok

F.Bahçe'ye kötü haber! Yıldız oyuncu derbide yok
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 13.02.2020 Giriş Tarihi: 13.02.2020

Fenerbahçeli futbolcu , sol üst arka adalesindeki sakatlık nedeniyle yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacak. Rodrigues, MKE Ankaragücü, ve maçlarında forma giyemeyecek.

'in 22. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren 'de sakatlık şoku yaşanıyor... Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu , antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 3 hafta sahalarda uzak kalacak. Sol üst arka adalesinde ikinci derecede yırtık tespit edilen Rodrigues'in Ankaragücü, ve maçlarında forma giyemeyeceği öğrenildi.

FENERBAHÇE'DEN RODRIGUES AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Kulübü, akşam antrenmanı sırasında ağrı hisseden Garry Rodrigues'in antrenmanı tamamlayamadığını ve oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün yapılan akşam antrenmanında ağrı hisseden futbolcumuz Garry Rodrigues antrenmanı tamamlayamamıştır. Oyuncumuzun çekilen MR'ı sonucu sol bacak, üst arka adale (hamstring) alt yapışma yerinde kısmi yırtık (2'nci derece) tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.

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