13 Şubat 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

2020'de zirve Fenerbahçe'nin

2020'de zirve Fenerbahçe'nin
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 13.02.2020

Yeni yılın ikinci ayına girilirken medyada zirveye çıkanlar belli oldu. Geçtiğimiz ocak ayında 83 bin 993 haber ile en çok konuşulan takım 'ydi.

Ocak ayında transfer harcama limiti ve gündemine aldığı isimlerle öne çıkan sarı-lacivertlileri en çok haberi yapılan takımlar arasında sırasıyla , ve takip etti.

EMRE'YE TAKİPSİZLİK

'nün futbol yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında hakkında ihbar bulunan 'na ikinci kez takipsizlik kararı verildi. Takipsizlik kararında, Belözoğlu hakkında daha önceden verilen takipsizlik kararı hatırlatılarak, örgüte üyeliğe ilişkin yeterli delil olmadığı kaydedildi.

Kaptan Emre uyardı! haberin devamı

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