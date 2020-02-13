2020'de zirve Fenerbahçe'nin

Yeni yılın ikinci ayına girilirken medyada zirveye çıkanlar belli oldu. Geçtiğimiz ocak ayında 83 bin 993 haber ile en çok konuşulan takım Fenerbahçe'ydi.

Ocak ayında transfer harcama limiti ve gündemine aldığı isimlerle öne çıkan sarı-lacivertlileri en çok haberi yapılan takımlar arasında sırasıyla Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor takip etti.

EMRE'YE TAKİPSİZLİK

FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında hakkında ihbar bulunan Emre Belözoğlu'na ikinci kez takipsizlik kararı verildi. Takipsizlik kararında, Belözoğlu hakkında daha önceden verilen takipsizlik kararı hatırlatılarak, örgüte üyeliğe ilişkin yeterli delil olmadığı kaydedildi.